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«Спартак» — наша «Боруссия». У Карпина раскупают футболистов. ПЛН #38

«Спартак» — наша «Боруссия». У Карпина раскупают футболистов. ПЛН #38
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Представляем 38-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают предпоследний, 29-й тур РПЛ. ЦСКА сделал подарок «Спартаку», а тот им не воспользовался, «Динамо» и «Локомотив» выдали эпичное московское дерби, «Факел» снова герои, а в Ростове-на-Дону случилась битва. Это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

Аудиоверсия этого выпуска

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Инсайды от Андрея

Тайм-коды:

0:00 — Всем привет!
0:30 — ЦСКА разочаровал перед финалом Кубка. Но он всё равно фаворит
9:27 — «Спартак» — наша версия дортмундской «Боруссии»
17:22 — Как же весело сыграли «Динамо» и «Локо»! А Смолов удивил после матча
28:05 — Воронеж заставил «Крылья» драться. Победа на жилах
35:21 — Бойня «Ростова» и «Ахмата». А ещё трансферы — у Карпина раскупают футболистов
47:06 — Что ещё было в туре? Третья подряд ничья «Зенита» и безнадёжные «Химки» с «Торпедо»

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