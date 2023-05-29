Сенников: Пиняев ещё не успел заиграть в «Локомотиве», а им уже интересуется «Зенит»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об интересе «Зенита» к полузащитнику железнодорожников Сергею Пиняеву.

«Пиняев ещё не успел заиграть в «Локомотиве», а уже есть информация, что им интересуется «Зенит». Мне бы хотелось, чтобы Сергей подольше поиграл в нынешнем клубе.

Многое будет зависеть от политики «Зенита» — сохранят ли они свои позиции. Может быть, ему стоит провести ещё один год в «Локомотиве»? Но сейчас «Зенит» — чемпион, а в таких командах все хотят играть.

Финансовые вопросы могут повлиять на желание Пиняева. Если условия будут в два-три раза выше, то любой игрок согласится. Все понимают, что футбольный век не такой длинный», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.