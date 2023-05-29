Александр Рязанцев: предложения вернуться в «Рубин» мне не поступали

Бывший игрок «Рубина», а ныне полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев заявил об отсутствии у него предложений вернуться в казанский клуб. Контракт Рязанцева с автозаводцами рассчитан до лета 2023 года.
«Поздравляю «Рубин» с выходом в Премьер-Лигу. Не хотел бы я вернуться? Знаете, такие предложения не поступали, поэтому комментировать здесь нечего. Не вижу смысла комментировать то, чего нет, фантазировать. От других команд предложений у меня на данный момент тоже нет», — приводит слова Рязанцева «РБ Спорт».
Казанский «Рубин» вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя год после вылета. 20 мая казанцы обыграли «Балтику» со счетом 1:0 и возглавили турнирную таблицу Первой лиги.
В 29-м туре Российской Премьер-Лиги «Торпедо» проиграло «Оренбургу» со счётом 1:3. На данный момент автозаводцы набрали 13 очков. Александр Рязанцев провёл за «Торпедо» 13 матчей в чемпионате России, записав на свой счёт одну голевую передачу.
- 29 мая 2023
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