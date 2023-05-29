«Он тренер-победитель». В «Челси» объяснили выбор Почеттино новым наставником команды

Спортивные директора лондонского «Челси» Лоренс Стюарт и Пол Уинстэнли, а также владелец клуба Тодд Боули прокомментировали решение назначить аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.

«Опыт Маурисио, его мастерство, лидерские качества и характер помогут «Челси» по мере нашего движения вперёд. Он тренер-победитель, который работал на самом высоком уровне во многих ликах. Его дух, тактический подход и стремление к развитию — всё это сделало его идеальным кандидатом», — объяснили назначение Почеттино Стюарт и Уинстэнли.

«Спортивная команда провела усердную работу, которой гордится правление. Мы рады, что Маурисио присоединится к «Челси». Он — тренер мирового класса с выдающимся послужным списком. Мы все с нетерпением ждём его прихода», — сказал Боули пресс-службе «Челси».

Почеттино приступит к работе с «Челси» 1 июля этого года. Контракт со специалистом подписан на два года.