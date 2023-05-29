Григорий Иванов рассказал о задачах «Урала» на межсезонье

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о планах екатеринбуржцев на летнее трансферное окно.

«Урал» — крепкий середняк, но каждый год мы боремся до последних туров, чтобы сохранить место в РПЛ. В ближайшее межсезонье хочется повысить свой статус, усилиться», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

27 мая «Урал» во встрече 29-го тура Российской Премьер-Лиги разгромил «Химки» (3:0) и избежал участия в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе российского футбола.

После 29 матчей команда Виктора Гончаренко имеет в своём активе 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

В Кубке России «Урал» добрался до финала Пути РПЛ, однако там по сумме двух матчей уступил ЦСКА, а затем в финале Пути регионов оказался слабее «Краснодара» и не смог выйти в Суперфинал турнира.