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Дьяков: Бакаев выкинул год в «Зените» на помойку — это должно стать примером для Пиняева

Дьяков: Бакаев выкинул год в «Зените» на помойку — это должно стать примером для Пиняева
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Российский футболист Виталий Дьяков поделился мнением о возможном переходе 18-летнего полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева в санкт-петербургский «Зенит».

«Переход Бакаева в «Зенит» должен стать примером для Пиняева. Зелимхан стал чемпионом, но по сути выкинул год в клубе на помойку, потому что практически не играет. А для Сергея сейчас самое главное — игровое время. Сейчас и Лиги чемпионов нет, чтобы была возможность показать себя. Мне кажется, Пиняев хочет уехать за границу: вряд ли есть смысл переходить в «Зенит», тем более когда там делают ставку на бразильцев, а не на россиян», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Пиняев этой зимой перешёл в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов». В сезоне-2022/2023 он забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Бакаев перешёл в «Зенит» летом 2022 года из московского «Спартака».

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Источник: «Зенит» намерен выплатить сумму отступных за Пиняева
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