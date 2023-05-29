Сборная России по футболу до 16 лет с крупным счётом обыграла сверстников из Кыргызстана

Сегодня, 29 мая, сборная России по футболу до 16 лет провела свой последний матч на Турнире развития УЕФА — 2023. Со счётом 14:0 была обыграна команда сверстников, представляющая Кыргызстан.

За сборную России покером отличился Вадим Ливаднов, хет-трик оформил Александр Бекетов, на счету Матвея Иванова — дубль. Также по голу забили Артём Хмарин, Максим Воронов, Егор Комельков, Павел Голубков и Евгений Аксёнов.

Ранее в первом матче турнира сборная России разгромила сборную Казахстана — 5:0, а затем со счётом 1:3 уступила команде Беларуси. Все матчи проходили на стадионе «Зенит» в Волгограде. Главным тренером российской национальной команды является Андрей Аксёнов. Также в Волгограде состоялись матчи Турнира развития УЕФА с участием женской юниорской сборной России.