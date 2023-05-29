«Кристал Пэлас» интересуется защитником «Челси» Холлом

«Кристал Пэлас» интересуется левым защитником лондонского «Челси» Льюисом Холлом, сообщает Daily Mail.
По информации источника, боссы «Пэлас» рассматривают вариант с арендой молодого английского футболиста на сезон. Напомним, в прошлом сезоне «орлы» брали в аренду хавбека «Челси» Конора Галлахера.
В текущем сезоне на счету Холла 11 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.
Контракт защитника с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.
Профильная позиция Холла — центральный полузащитник. Однако в начале сезона-2022/2023 бывший тренер «Челси» Грэм Поттер наигрывал 18-летнего футболиста в качестве левого защитника.
- 29 мая 2023
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