«Сними меня с лучшего ракурса». Фанаты расшифровали обращение Мудрика к оператору

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик в очередной раз оказался в центре внимания лондонских фанатов по неспортивным причинам. Совершая круг почёта с другими игроками команды после финального свистка заключительного матча сезона с «Ньюкаслом» (1:1), Мудрик обратился к видеооператору с просьбой «снять его с лучшего ракурса». По крайней мере, так расшифровали движение губ футболиста, выглядевшего не в меру счастливым, когда оператор перешёл на другую сторону, сообщает The Sun.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Украинский вингер столкнулся с трудностями после перехода из донецкого «Шахтёра» за € 70+30 млн в январе, он не забил ни одного гола в 15 матчах, а игру заключительного тура провёл на скамейке. Несмотря на провал команды в АПЛ (12-е место), очередной курьёзный случай Мудрика не вызвал негативной реакции со стороны фанатов.

Болельщикам «Челси» выходка Мудрика пришлась по душе, по крайней мере, если судить по комментариям, которые приводит британское издание: «этот парень нереальный», «этому парню не хватает уверенности, в конце концов, он всё сделает как надо», «его харизма просто безумна, но теперь нужны голы», «он был прав, это лучший ракурс».

Напомним, на прошлой неделе Мудрик подвергся критике за то, что разместил в своих социальных сетях видео с мужчиной на тренажёре, у которого во время упражнения оголились ягодицы. Ранее вингеру «Челси» также пришлось извиниться за то, что он использовал расистское оскорбление в одном из своих видео.