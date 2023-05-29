Ловчев: если «Спартак» хочет конкурировать с «Зенитом», то нужно срочно усиливать оборону

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался об отсутствии интриги в последних сезонах Российской Премьер-Лиги. Также футбольный эксперт поразмышлял над проблемами «Спартака», которые мешают московской команде конкурировать с «Зенитом» за золотые медали национального первенства.

«Понимаю, что всем хочется интриги. Когда одна команда побеждает пять раз подряд, смотреть на это не очень интересно, если ты не болельщик данной команды. Тем более что эта команда убивает интригу за три-четыре тура до финиша, а по большому счёту ещё до старта чемпионата.

«Спартаку» надо как можно оперативнее усиливать оборону. Пара Джикия — Жиго не была безупречна. Однако на данный момент равного по силам Жиго защитника в команде не появилось, а сам Георгий несколько матчей пропускал. Кроме того, был куплен Дуарте — более тут никаких слов не надо говорить.

Сейчас «Спартак» пропустил 37 голов, а год назад — 41. Сейчас забили 60 голов, год назад — 37. Команда прибавила в атаке, но в обороне мало что изменилось. Это дисбаланс, которого нет в том же «Зените». Если «Спартак» хочет соответствовать, надо резко усиливать оборону. Команде нужны защитники более высокого уровня», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.