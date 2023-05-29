Агент Гарсия: «Зенит» пока не делал конкретного предложения по Мантуану

«Зенит» пока не выходил с «конкретным предложением» по переходу 21-летнего вингера «Коринтианса» Густаво Мантуана, сообщил агент бразильского хавбека Луис Фернандо Гарсия.
«Зенит» пока не выходил с конкретным предложением. Мантуан ждёт этого. Он хочет остаться в России», — приводит слова Гарсии Legalbet.
В текущем сезоне на счету Мантуана 28 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Напомним, питерский клуб летом 2022 года арендовал бразильского вингера на сезон с правом выкупа.
Контракт 21-летнего игрока с «Коринтиансом» действует до конца декабря 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.
Ранее представитель Мантуана сообщал о вариантах продолжения карьеры у своего клиента.
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