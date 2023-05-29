Семак, Федотов, Карпин — претенденты на приз лучшему тренеру сезона в РПЛ

Российская Премьер-Лига (РПЛ) в своём официальном телеграм-канале объявила имена специалистов, претендующих на награду лучшему тренеру сезона-2022/2023.
В финал номинации по итогам голосования болельщиков прошли Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов (ЦСКА) и Валерий Карпин («Ростов»). Бонусный балл за большинство голосов фанатов получил наставник ЦСКА.
Победителя в номинации определят главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего тренера сезона будет объявлено на специальной церемонии 4 июня.
«Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. ЦСКА Владимира Федотова до последнего тура ведёт борьбу со «Спартаком» и «Ростовом» Карпина за серебро турнира, а также вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром» (11 июня).
- 29 мая 2023
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