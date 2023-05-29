Стал известен список финалистов премии «Игрок сезона» в РПЛ
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Российская Премьер-Лига (РПЛ) в своём официальном телеграм-канале объявила имена финалистов, претендующих на награду лучшему игроку сезона-2022/2023.
В финал номинации по итогам голосования болельщиков прошли Квинси Промес, Александр Соболев (оба – «Спартак»), Малком («Зенит»), Иван Обляков, Фёдор Чалов, Игорь Акинфеев (все – ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артём Дзюба («Локомотив»), Владимир Писарский («Крылья Советов») и Лукас Вера («Оренбург»). Больше всего голосов болельщики отдали Квинси Промесу, и он начнёт финальное голосование с бонусным баллом.
Победителя в номинации определят главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего тренера сезона будет объявлено на специальной церемонии 4 июня.
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