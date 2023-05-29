Константин Лепёхин: «Зенит» — лучший вариант для Пиняева, если нет предложений из Европы

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал информацию о том, что игрок «Локомотива» Сергей Пиняев может присоединиться к команде Сергея Семака.
«Пиняев — один из лучших молодых футболистов в России. Было бы удивительно, если бы к нему не проявлял интерес лучший российский клуб — «Зенит». Будет правильно, если петербуржцы возьмут Пиняева. Если говорить о готовности Сергея играть в «Зените», то любая конкуренция — это не только готовность футболиста, а ещё и тренера. Если тренер не доверяет, можно сколько угодно быть готовым конкурировать за место в составе, но его никогда не выиграть.
Пиняев хочет играть в Европе? Любой человек может поменять взгляды. Если предложений из-за рубежа нет, то «Зенит» — лучший вариант для Пиняева», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву. В нынешнем сезоне 18-летний россиянин провёл 19 матчей за железнодорожников в РПЛ и забил четыре гола.
- 29 мая 2023
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