Сборная России до 16 лет переиграла сверстниц из Узбекистана со счётом 9:0

Сегодня, 29 мая, состоялся последний, третий матч женской юниорской сборной России на Турнире развития УЕФА, прошедшем в Волгограде. Со счётом 9:0 была обыграна команда сверстниц, представлявшая Узбекистан.

Дублем за сборную России отметилась Марине Ачоян, по голу забили Екатерина Сарвилина, Полина Павлова, Мария Степашева, Кристина Кутафина, Дарья Котлова и Вероника Шумакова.

В первом матче на турнире сборная России разгромила команду Кыргызстана со счётом 16:0, а во втором с минимальным преимуществом переиграла сверстниц из Беларуси (1:0). Таким образом, российская национальная команда выиграла все три матча с общей разницей мячей 26:0. Старшим тренером женской юниорской сборной является Валентин Гавва.