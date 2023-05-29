Чанов — о Нигматуллине: в «Пари НН» он лидер не только обороны, но и всей команды

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера «Пари Нижний Новгород» Артура Нигматуллина в матче 29-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).

«Уже поздравил Артура с победой над «Спартаком». Игра была понятной для меня: несколько зазнавшийся «Спартак» вышел на поле, не реализовал моменты в начале матча, думал, что сейчас обязательно забьёт, но дальше последовала суматоха – и голевые моменты доводить до конца не получалось.

Что касается Артура, то я прекрасно знаю все его сильные стороны, и я за него очень рад. Не конкретно за сегодняшнюю победу, а за то, что он прочно стал номером один. У него так часто бывало в карьере, что он приходил в команду, его сажали на лавку – и он терялся. Сейчас же он в полном порядке и по праву играет в РПЛ. Ключевой момент матча со «Спартаком», когда Артур вытянул руки и по-настоящему спас свою команду.

Когда Артур был ещё в ЦСКА, то у него был очень взрывной характер. С возрастом он успокоился по жизни, и сейчас ему это пошло на пользу. Я с ним общаюсь, сейчас понимаю, что он стал мудрее и осознаннее. Мы его всегда называем Арчи. Чувствуется, что в «Пари НН» он лидер не только обороны, но и всей команды», – приводит слова Чанова Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 54 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» располагается на 14-й строчке, имея 27 очков в активе.