Эдуард Мор: «Спартаку» не хватило удачи — забей Зобнин, и всё сложилось бы хорошо

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал итоги матча чемпионата России, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0).
«Не могу сказать, что «Спартаку» в этом матче не хватило эмоций. Хотя бывает такое, что после победы в важном матче над сильным соперником на следующую игру их недостаёт. Но это не тот случай. «Спартаку» не хватило хорошего нападающего, мастерства и немножко удачи. Потому что, забей Зобнин свой момент, у «Спартака» всё сложилось бы в этой игре хорошо и довольно легко.
Отсутствие Александра Соболева сказалось, потому что Бальде, на мой взгляд, провёл очень плохую игру. А вышедший вместо него Шамар Николсон просто меня разочаровал. Ему сделали момент, когда практически в пустые ворота он должен был забивать головой… Но в целом у команды ни по самоотдаче, ни по эмоциям проблем не было.
Я ещё перед игрой с ЦСКА говорил, что Промесу будет гораздо проще забить армейцам, чем «Пари НН», который будет ему уделять огромное внимание и не оставлять свободных зон и так далее… Так и получилось — нижегородцы уделяли ему большое внимание, постоянно «на нём» было два-три человека, то есть никаких свободных зон. Собственно говоря, «Спартак» и атаковал постоянно правым краем, потому что большинство сил соперника в обороне было нацелено на Промеса. Но поэтому очень хорошо сыграл Зиньковский, отдавал отличные передачи.
Думаю, армейцы против «Ростова» своего не упустят — и от этого надо отталкиваться. ЦСКА к этому матчу придёт в себя, команда сейчас на ходу, а у ростовчан нет сил. Всё-таки разница в очко, а «Спартак», скорее всего, выиграет в Самаре. И красно-белые станут третьими», – приводит слова Мора «РБ Спорт».
- 29 мая 2023
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