Гранат: «Динамо» надо укреплять каждую линию, если команда рассчитывает на высокие места
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Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал матч чемпионата России, в котором «Локомотив» переиграл динамовцев со счётом 4:2.
«Получилась живая и интересная игра. В атаке «Локомотив» выглядел хладнокровнее и мастеровитее. Удача с рикошетами была на стороне железнодорожников.
Замена Захаряна? Это сделали из тактических соображений. Тем более Арсену нанесли ушиб в первом тайме. Надо ли «Динамо» укреплять линию атаки? Если команда собирается бороться за высокие места, то «Динамо» надо укреплять каждую линию», – приводит слова Мора «РБ Спорт».
В заключительном туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Оренбургом» на выезде. После 29 туров динамовцы занимают седьмое место в таблице РПЛ, набрав 45 очков.
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