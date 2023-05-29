Умяров: моё окружение в шоке от новости, что мне ищут клинику для лечения. Рецидива нет

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о реакции его окружения на новость о том, что хавбеку красно-белых ищут клинику для лечения в связи с рецидивом травмы плюсневой кости.

«Информация, что моё окружение ищет клинику для лечения? Если честно, моё окружение в шоке от этой новости. Не переживайте, всё хорошо. Никакого рецидива нет», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 22-летний полузащитник получил травму 9 октября 2022 года в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (5:2). Для него этот матч стал последним в текущем сезоне, больше на поле он не выходил, хотя и попадал в заявку на игру с «Зенитом» в Фонбет Кубке России в конце ноября.