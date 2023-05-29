Невилл: Почеттино сразу же улучшит ситуацию в «Челси»

Футбольный эксперт Гари Невилл выразил уверенность в будущих успехах Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Челси».

«Мне нравится Почеттино. Благодаря ему, а также чистке состава и точечным усилениям «Челси» может провести следующий сезон на высоком уровне. Маурисио не взялся бы за команду, у которой нет хорошего потенциала. Он уже проделывал подобную работу с «Тоттенхэмом». В принципе, текущая ситуация с «Челси» не сильно отличается.

Почеттино придаст команде стабильность. При нём боссы не будут появляться в раздевалке. Я не думаю, что «Челси» может ошибиться с этим назначением. Почеттино сразу же улучшит ситуацию в клубе», – приводит слова Невилла Football London.

Ранее лондонский клуб официально объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.