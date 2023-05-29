Одоевский попробует себя в роли диджея после матча «Зенита» с «Факелом»

В субботу, 3 июня, на «Газпром Арене» состоится матч 30-го тура РПЛ с участием санкт-петербургского «Зенита» и воронежского «Факела». После игры на стадионе запланирована развлекательная программа для болельщиков, в том числе дискотека на поле, на которой в качестве диджея себя попробует вратарь сине-бело-голубых Даниил Одоевский, сообщает пресс-служба клуба.
20-летний голкипер является воспитанником «Зенита». За основную команду сине-бело-голубых он провёл 11 матчей (шесть из них — «сухие»), в которых пропустил шесть мячей.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона-2022/2023, переиграв в 26-м туре московский «Спартак» (3:2). «Факел» после 29 сыгранных туров занимает 12-е место в таблице, опережая на одно очко «Крылья Советов» и на два — «Пари Нижний Новгород». Самарцы и нижегородцы на данный момент располагаются в зоне стыковых матчей.
Время начала встречи «Зенита» и «Факела» 3 июня на «Газпром Арене» — 17:00 мск.
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