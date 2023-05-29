«Арсенал» удалил поздравительный пост в адрес Аршавина

Лондонский «Арсенал» удалил из официального аккаунта в «Твиттере» пост, которым поздравил с днём рождения российского нападающего Андрея Аршавина.

Поздравительное сообщение было опубликовано утром 29 мая. «Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — сообщалось в тексте поста, к которому также был прикреплён ролик с четырьмя голами россиянина в ворота «Ливерпуля».

Сейчас это сообщение стало недоступно по ссылке, так как было удалено автором. Судя по всему, «Арсенал» сделал это после появления множества критических комментариев от украинских болельщиков.

Напомним, воспитанник «Зенита» Андрей Аршавин присоединился к «Арсеналу» зимой 2009 года. Покинул лондонский клуб российский нападающий летом 2013 года. Трофеев с «канонирами» он не выиграл, а в рамках АПЛ провёл 105 матчей и забил 23 гола.