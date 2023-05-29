«Родина» гарантированно сыграет в стыковых матчах за право выступать в РПЛ

«Родина» за тур до окончания сезона в Первой лиге гарантировала себе участие в стыковых матчах за право выступать в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2023. По регламенту турнира в «стыки» проходят команды, занявшие третье и четвёртое места по итогам регулярного сезона. Команда Дмитрия Парфёнова сейчас располагается на пятой строчке, однако по ряду причин именно москвичи сыграют в стыках.

«Алании», занимающей третье место, было отказано в выдаче лицензии РФС-1, как сообщало ранее издание Metaratings.ru. Это подтверждают и наши источники. Таким образом, компанию «Енисею» (53 очка) могут составить «Родина» (49), махачкалинское «Динамо» (46) и «Шинник» (46), причём ярославский клуб, по информации «Чемпионата», апелляцию на получение лицензии РФС-1 не подавал.

В случае если после последнего тура у всех трёх команд будет по 49 очков («Шинник» и «Динамо» больше набрать не могут), то «Родина» обойдёт «Динамо» (по личным встречам ввиду равного количества побед) и пропустит вперёд «Шинник» (у него будет больше побед, чем у «Динамо» и «Родины»), который не получил лицензии.

Если же по 49 очков будет только у «Родины» и «Шинника»/«Динамо», то столичный клуб будет располагаться выше, имея преимущество по личным встречам над каждым из соперников. При этом если «Родина» наберёт хотя бы одно очко, то опередит всех конкурентов.

Таким образом, учитывая отсутствие лицензий у «Шинника» и «Алании», «Родина» остаётся последним претендентом на участие в стыковых матчах. Команде было необходимо соблюсти три условия: получить лицензию РФС-1, не вылететь из топ-6 Первой лиги и дождаться, чтобы «Алания» и «Шинник» не получили лицензию РФС-1. Все они были соблюдены.