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Йорди Рейна пропустит матч «Торпедо» с «Локомотивом» из-за травмы

Йорди Рейна пропустит матч «Торпедо» с «Локомотивом» из-за травмы
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Перуанский нападающий московского «Торпедо» Йорди Рейна пропустит матч автозаводцев с «Локомотивом» в 30-м туре чемпионата России по футболу из-за травмы, сообщает пресс-служба его клуба.

По результатам проведения МРТ у форварда диагностировано мышечное повреждение задней поверхности бедра. Сообщается, что ориентировочный срок лечения составит около месяца.

Рейна из-за повреждения был вынужден покинуть поле на 35-й минуте матча 29-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

Напомним, 29-летний футболист перешёл в «Торпедо» в январе 2023 года в качестве свободного агента. Его прошлым клубом был американский «Шарлотт». За автозаводцев нападающий провёл 12 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Встреча «Локомотива» и «Торпедо» состоится 3 июня на «РЖД Арене». Начало матча — в 17:00 мск.

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