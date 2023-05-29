Комдир «Спартака»: после введения Fan ID мы стали самым посещаемым клубом столицы

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов высказался о посещаемости домашнего стадиона московской команды после введения Fan ID в декабре 2022 года.

«После введения Fan ID мы стали самым посещаемым клубом Москвы как по средним показателям, так и по максимальной аудитории на играх в столице. Перед нами была поставлена задача стать первыми, и мы с ней справились за полгода. Рассчитываем, что аудитория в следующем году возрастёт, матч с «Пари Нижний Новгород» может стать показательным в этом плане. По этим цифрам можно будет прикидывать ожидаемую аудиторию в будущем, но хотим выйти на показатели 12–15 тысяч зрителей. И, конечно, нам придётся приложить больше усилий», — приводит слова Махмутова Metaratings.ru.

«Открытие Арена» — второй по величине стадион Москвы, который вмещает 45 360 болельщиков. Средняя посещаемость домашних матчей «Спартака» в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги составила 10 912 зрителей. Это один из худших показателей в XXI веке.

«Спартак» за тур до конца текущего чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка и уступая одно очко ЦСКА, идущему на второй строчке.