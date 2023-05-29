Спортдиректор «Родины»: в клуб ещё не приходил документ, что мы сыграем в стыковых матчах
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал информацию о том, что клуб гарантировал себе участие в стыковых матчах за право выступать в Российской Премьер-Лиге.
«Родина» официально получила путёвку в стыковые матчи? В клуб ещё не приходил документ, что мы сыграем в стыковых матчах. Не форсируем и идём своим чередом», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Родина» обеспечила себе билет в плей-офф по ряду обстоятельств. Московской команде было необходимо соблюсти три условия: получить лицензию РФС-1, не вылететь из топ-6 турнирной таблицы Первой лиги, и дождаться, чтобы «Алания» и «Шинник» не получили лицензию РФС-1. Все они были соблюдены.
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