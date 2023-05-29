Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Спаллетти — об уходе из «Наполи»: команда заслуживает лучшего, а я к этому не готов

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об уходе из команды по окончании текущего сезона.

«Иногда люди вынуждены расстаться из-за слишком сильной любви. «Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов.

Несколько недель назад я сказал президенту клуба, что мне нужен годовой отпуск. Я счастлив, что вчера он сделал официальное заявление. Увы, но такова реальность», – приводит слова Спаллетти журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, в воскресенье, 28 мая, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что главный тренер покинет команду по окончании сезона.

Последним матчем «партенопейцев» при Спаллетти станет игра 38-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» в воскресенье, 4 июня. Напомним, «Наполи» под руководством 64-летнего наставника завоевал скудетто впервые за 33 года. В текущем сезоне команда также сумела дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.