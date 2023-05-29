Бывший президент РПЛ: я за Премьер-Лигу с плей-офф
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Бывший президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин поделился мнением о формате, при котором в РПЛ проводились бы матчи плей-офф.
«В одном из вариантов изменения чемпионата есть система плей-офф РПЛ. Конечно, с играми на вылет было бы интереснее смотреть чемпионат России. Ведь за последние пять лет команды борются за второе место. Может, плей-офф что-то сдвинет. Я за РПЛ с плей-офф», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».
Напомним, сейчас РПЛ проводится по системе гладкого чемпионата с участием 16 клубов. Команды, занявшие 15-е и 16-е места, напрямую вылетают в Первую лигу. Если клуб занимает 13-е или 14-е место, то он играет стыковой матч с командой Первой лиги.
Пять лет подряд чемпионом России становится санкт-петербургский «Зенит».
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