Футболист «Акрона» Салтыков прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив»

Полузащитник Акрона» Никита Салтыков, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» выкупит его у самарского клуба и возьмёт на первый тренировочный сбор.

«Слышал, что интерес есть, но опять же только из новостей. Какое впечатление произвёл «Локомотив» весной? В целом команда производит хорошее впечатление, очень достойно выглядит.

Готов ли я к переходу в клуб Премьер-Лиги? Даже не знаю, но прогресс есть. Почувствовал на себе Первую лигу, удалось сыграть в Кубке против команд высшей лиги. Об «Акроне» только положительные впечатления и эмоции. От всего, что происходит – от футбола, в который мы стараемся играть, от коллектива, от быта. Всем безумно благодарен за то, что меня хорошо приняли», – приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Салтыков принял участие в 13 матчах Первой лиги, а также сыграл в трёх играх Кубка России. Полузащитник отметился победным голом в матче со «Спартаком» (2:1).

Ранее московский клуб подтвердил свой интерес к Салтыкову.