Ричардс — о «Челси»: команда сможет побороться за четвёрку в следующем сезоне

Бывший защитник «Манчестер Сити» и футбольный эксперт Майка Ричардс оценил перспективы лондонского «Челси» в следующем сезоне английской Премьер-лиги.
«Думаю, под руководством Почеттино «Челси» будет очень хорош в следующем сезоне. Они смогут побороться за попадание в четвёрку. У клуба имеются все ресурсы для этого: скоро из «Лейпцига» приедет Кристофер Нкунку, Рис Джеймс восстановится от травмы, а Уэсли Фофана выйдет на прежний уровень после серьёзного повреждения.
Им нужен только сильный нападающий. Я думаю, что «Челси» в следующем сезоне по силам бороться за высокие позиции», – цитирует Ричардса Sky Sports.
По итогам текущего сезона «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Это худший результат клуба по набранным очкам за 35 лет (с сезона-1987/1988). Тогда команда покинула АПЛ.
Также «Челси» в сезоне-2022/2023 вылетел из всех кубковых соревнований: из Кубка Англии и Кубка лиги на первой стадии, из Лиги чемпионов — в 1/4 финала.
Ранее эксперт Гари Невилл положительно высказался о назначении Почеттино на пост главного тренера «Челси».
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