Байрамян — о матче с «Ахматом»: во втором тайме переиграли соперника и заслуженно победили

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал исход матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором дончане переиграли «Ахмат» со счётом 3:2.

«Мы играли против очень хорошего соперника. Может, нам где-то опыта командного не хватило. Но ещё раз скажу, что соперник был очень хороший, сумел перевернуть игру. Нам потребовался перерыв, чтобы понять, что делать. Я думаю, что во втором тайме мы переиграли соперника. Заслуженно победили.

Как настраивал Карпин после плохой серии? Как обычно. Он умеет настраивать. Дословно не могу передать, но он всё сделал так, как нужно.

Матч с ЦСКА будет решающим? Он будет и для нас решающим, и для них. Думаю, что матч будет очень хорошим», – приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

Матч 30-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов» состоится 3 июня (начало – в 17:00 мск). ЦСКА занимает второе место в таблице чемпионата России (55 очков), «Ростов» располагается на четвёртой строчке (53).