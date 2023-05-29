Защитник «Пари НН» Александров: есть стопроцентная уверенность, что не вылетим из РПЛ

Защитник футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров оценил шансы своей команды остаться в РПЛ по итогам сезона-2022/2023.
«У меня есть стопроцентная уверенность, что «Пари НН» не вылетит в этом году из РПЛ. Пока что мы даже не смотрели на «Енисей» и «Родину». У нас стоит задача выйти из зоны стыковых матчей и остаться в РПЛ — и остаются неплохие шансы на это. Сделаем всё, чтобы покинуть зону вылета», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В заключительном, 30-м туре чемпионата России «Пари НН» дома встретится с подмосковными «Химками», лишившимися шансов остаться в РПЛ. Встреча состоится в субботу, 3 июня, на стадионе «Нижний Новгород» и начнётся в 17:00 мск.
На данный момент с 27 очками нижегородцы занимают 14-е место в таблице. У «Факела», который находится над зоной стыковых матчей (12-е место), 30 очков.
- 29 мая 2023
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