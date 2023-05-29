Шелия: когда люди не попадают на игры из-за Fan ID, это грустно

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением о системе Fan ID, которая действует на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Ещё во времена, когда я был в московском «Динамо» в школе, было всего два стадиона: «Лужники» и стадион «Локомотив» в Черкизово. Потом, когда я стал профессионалом, мы футболистами просили, чтобы были стадионы, на матчи приходили болельщики – всё сделали. Теперь стадионы есть, но вот только людей уже на них не пускают. Это печально. Вы только подумайте: на стадионе, на котором проходил финал чемпионата мира, на официальную игру собираются только 700 человек. О чём можно тут говорить? О каком развитии футбола? Вся энергия, которая есть на футбольном поле, передаётся от болельщиков, а пустые трибуны тебе не дадут никакой энергии. Следовательно, и игра будет не особо зрелищной и эмоциональной.

У меня есть личная ситуация. Мой отец – человек в возрасте. Он хотел пойти как-то на матч, но не смог это сделать, так как у него нет Fan ID. В возрасте моего отца много людей, которые любят футбол, но они заняты и не могут его оформить или не знают, как это сделать. А объяснять им, что такое Fan ID, что нужно куда-то поехать, что-то сделать, очень сложно. Надо ведь о них тоже подумать.

Футбол – он для всех: для детей, женщин, стариков. Когда люди не попадают на игры из-за Fan ID, это грустно. Вот приехал ты на игру, понял, что тебя без карты болельщика не пускают – в Москве ты же не решишь сразу этот вопрос», – сказал Шелия в интервью Metaratings.ru.