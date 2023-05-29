Рафинья не желает покидать «Барселону»

Вингер «Барселоны» Рафинья не хочет покидать каталонский клуб, несмотря на интерес от клубов английской Премьер-лиги, сообщает Sport.es.
По информации источника, бразильский футболист не рассматривает возможность ухода из «Барселоны». Его главная цель – закрепиться в команде и продолжать работать под руководством Хави. Игрок уверен, что может прогрессировать в составе сине-гранатовых и со временем играть ключевую роль в клубе.
Сообщается, что ни Рафинья, ни его окружение не станут рассматривать возможность перехода в любой из клубов чемпионата Англии.
В текущем сезоне на счету Рафиньи 49 матчей в составе «блауграны» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и десятью результативными передачами. Бразилец перешёл в «Барсу» летом прошлого года.
Контракт вингера с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
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