Шелия: пожму руку Талалаеву при встрече, я достаточно воспитанный, чтобы поздороваться

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о своём отношении к бывшему тренеру команды Андрею Талалаеву.

«Я не могу ни на кого обижаться. Каждый опыт имеет своё место в жизни. Если я с ним (с Андреем Талалаевым. — Прим. «Чемпионата») где-то встречусь и буду проходить мимо него, я ему пожму руку – в этом смысле нет каких-то ограничений в моей жизни. А искать встречу, посидеть за чашечкой кофе – это уже другой разговор. Я достаточно воспитанный парень, чтобы поздороваться с человеком. Думаю, для наших отношений этого будет достаточно.

Талалаев очень требовательный тренер с необычным подходом? Это факт. В принципе, тренер должен быть требовательным, нужно требовать того, чего ты хочешь. Это рабочие моменты. Я не встречал тренера в РПЛ, который не был бы требовательным», – приводит слова Шелии Metaratings.

Напомним, во встрече 6-го тура РПЛ сезона-2022/2023 с ЦСКА (2:4) Шелия пропустил три мяча за шесть минут и был заменён в перерыве. Из-за чрезмерной реакции на замену Талалаевым было принято решение отправить игрока в дубль, Шелия оказался вне заявки на матч 7-го тура с «Крыльями Советов». 11 сентября 2022 года было объявлено об увольнении Талалаева из «Ахмата».