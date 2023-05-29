Шелия: пожму руку Талалаеву при встрече, я достаточно воспитанный, чтобы поздороваться

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о своём отношении к бывшему тренеру команды Андрею Талалаеву.
«Я не могу ни на кого обижаться. Каждый опыт имеет своё место в жизни. Если я с ним (с Андреем Талалаевым. — Прим. «Чемпионата») где-то встречусь и буду проходить мимо него, я ему пожму руку – в этом смысле нет каких-то ограничений в моей жизни. А искать встречу, посидеть за чашечкой кофе – это уже другой разговор. Я достаточно воспитанный парень, чтобы поздороваться с человеком. Думаю, для наших отношений этого будет достаточно.
Талалаев очень требовательный тренер с необычным подходом? Это факт. В принципе, тренер должен быть требовательным, нужно требовать того, чего ты хочешь. Это рабочие моменты. Я не встречал тренера в РПЛ, который не был бы требовательным», – приводит слова Шелии Metaratings.
Напомним, во встрече 6-го тура РПЛ сезона-2022/2023 с ЦСКА (2:4) Шелия пропустил три мяча за шесть минут и был заменён в перерыве. Из-за чрезмерной реакции на замену Талалаевым было принято решение отправить игрока в дубль, Шелия оказался вне заявки на матч 7-го тура с «Крыльями Советов». 11 сентября 2022 года было объявлено об увольнении Талалаева из «Ахмата».
- 29 мая 2023
-
22:05
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:39
-
21:28
-
21:24
-
21:18
-
21:11
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:34
-
20:30
-
20:28
-
20:24
-
20:21
-
20:13
-
20:05
-
20:02
-
19:59
-
19:55
-
19:48
-
19:47
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
19:25
-
19:24
-
19:17
-
19:15
-
19:14
-
19:00
-
18:59