Гвардиола звонил Неймару, чтобы оценить психологическое состояние и узнать планы на лето

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позвонил Неймару, чтобы оценить его психологическое состояние и узнать планы на ближайшее лето, сообщает L'Equipe.

По информации издания, телефонный разговор с Гвардиолой теоретически может стать первым шагом на пути бразильца, чей контракт с «ПСЖ» действует до 2027 года, в Манчестер. Однако такой трансфер пока выглядит маловероятным, несмотря на желание парижского клуба избавиться от футболиста, подверженного травмам, и стремление самого игрока покинуть Париж.

Во-первых, к Неймару проявляют интерес сразу несколько клубов Премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ньюкасл». При этом «красные дьяволы» действуют наиболее активно, привлекая к делу Каземиро, партнёра Неймара по сборной Бразилии.

Во-вторых, Неймар часто получает травмы и сейчас восстанавливается после операции на голеностопе, которую перенёс в марте. С 2017 года, когда бразилец прибыл в Париж, он сыграл за французский клуб только около половины матчей.

Наконец, клуб, который желает получить Неймара, будет вынужден заплатить солидную компенсацию. Даже если рассматривать вариант аренды с обязательством выкупа прав на игрока, найдётся не так много желающих рискнуть.

Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны» за сумму в € 222 млн.