Орещук: это не тот приятный «Спартак», который мы видели в первом круге

Бывший нападающий ЦСКА и экс спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Спартак» держал мяч на своей половине и в середине поля. В последние пять минут грубо свалился в несвойственный для него навал. Если посмотреть на количество ударов в створ, то их всего два. «Спартак» играл так, как играет весеннюю часть чемпионата. Я не вижу того рисунка игры, который видел в начале сезона.

У меня ощущение, что что-то сломалось внутри команды. Нет «химии», а удачу нужно заслужить. И по тому, как бился «Пари Нижний Новгород», он мог увезти и три очка. Это не тот «Спартак», который мы видели в первом круге, на который было приятно смотреть. Хоть я и не спартаковец, но я получал удовольствие от игр.

«Спартак», наверное, переоценил себя и свои возможности. Футбольный бог всё видит. И вот эти хамские выходки и жесты, они им не прощаются. В футболе есть удача, и её нужно заслужить.

Пришёл Абаскаль в команду: отличный футбол, отличная атмосфера в команде, нет вопросов. Но кто мешал дойти до конца сезона и потом переподписать тренера? У него был контракт на два года, оставалось ещё полтора. Кто и зачем спешил? Значит, кому-то это было нужно, чтобы его переподписали.

Я не говорю, что Абаскаль плохой тренер, он показал результат и умение управлять командой в первом круге. Но как подписали с ним контракт, всё сломалось. Это не тот «Спартак». А с чем это связано, мы можем только гадать», – приводит слова Орещука Metaratings.ru.