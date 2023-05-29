Генсек РФС: есть параллельный импорт, но правильно развивать свои экипировочные компании

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о ходе переговоров с производителями экипировки, а также о своём отношении к российским экипировочным компаниям.
«Есть параллельный импорт, но правильно разрабатывать собственные продукты и развивать свои компании. Когда мы проводили переговоры с экипировщиками, договорились с несколькими компаниями, что в любом случае станем совместно разрабатывать экипировку и будем закупать для определённых спортшкол. Условно — для победителей ЮФЛ в каждом регионе.
Это нужно, чтобы экипировка появлялась в принципе, а компании вкладывали деньги в производство. Соответственно, школы, видя качество и стоимость экипировки, сами могли бы делать выбор. Потому что есть стереотип: что-то произведённое российской компанией хуже, чем у испанской, например. А на самом деле качество российской экипировки может быть лучше», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».
Так, по ходу сезона-2022/2023 экипировщика сменил «Зенит»: техническим спонсором команды стала компания Wildberries, ранее сине-бело-голубые играли в форме от Nike.
- 29 мая 2023
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