«Копенгаген» с Классоном и Ларссоном стал чемпионом Дании

Футбольный клуб «Копенгаген», за который выступают бывший полузащитник «Краснодара» Виктор Классон и бывший нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон, за тур до конца стал чемпионом Дании по футболу сезона-2022/2023.
Это случилось благодаря победе команды в матче 31-го тура датской Суперлиги с «Виборгом» (2:1) и поражению ближайшего преследователя, «Норшеланна», в матче с «Брондбю» (1:5). Ларссон забил первый мяч в игре «Копенгагена» с «Виборгом». Классон также принял участие в матче, проведя на поле всю игру.
Таким образом, «Копенгаген» стал чемпионом Дании второй раз подряд (15-й раз в общей сложности). Классон перешёл в этот клуб из «Краснодара» весной 2022 года, а Ларссон выступает за команду из столицы Дании на правах аренды из немецкого «Шальке-04».
- 29 мая 2023
-
22:05
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:39
-
21:28
-
21:24
-
21:18
-
21:11
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:34
-
20:30
-
20:28
-
20:24
-
20:21
-
20:13
-
20:05
-
20:02
-
19:59
-
19:55
-
19:48
-
19:47
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
19:25
-
19:24
-
19:17
-
19:15
-
19:14
-
19:00
-
18:59