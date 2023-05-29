«Копенгаген» с Классоном и Ларссоном стал чемпионом Дании

Футбольный клуб «Копенгаген», за который выступают бывший полузащитник «Краснодара» Виктор Классон и бывший нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон, за тур до конца стал чемпионом Дании по футболу сезона-2022/2023.

Это случилось благодаря победе команды в матче 31-го тура датской Суперлиги с «Виборгом» (2:1) и поражению ближайшего преследователя, «Норшеланна», в матче с «Брондбю» (1:5). Ларссон забил первый мяч в игре «Копенгагена» с «Виборгом». Классон также принял участие в матче, проведя на поле всю игру.

Таким образом, «Копенгаген» стал чемпионом Дании второй раз подряд (15-й раз в общей сложности). Классон перешёл в этот клуб из «Краснодара» весной 2022 года, а Ларссон выступает за команду из столицы Дании на правах аренды из немецкого «Шальке-04».