Хави: думаю, Месси ещё может провести несколько лет на очень высоком уровне

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о желании поработать с Лионелем Месси, если тот решится на возвращение в столицу Каталонии.

«Я сказал президенту клуба, что возвращение Месси имеет смысл. Нет сомнений, он идеально подходит для нашей системы и наших идей. У меня есть тактический план для Лео. «Барса», которую я создаю, не изменится с приходом Месси. Это будет практически то же самое, та же идея и та же модель.

Он может играть на разных позициях: «ложную девятку», вингера или как игрок средней линии, который отдаёт предпоследний пас. Лионель Месси почти стал полузащитником. Что касается физической формы аргентинца, то это правда, что он уже не такой взрывной, как раньше, но мы также видели экстраординарного Месси на чемпионате мира. Взрывной или невзрывной, думаю, он ещё может провести несколько лет на очень высоком уровне. Вне всякого сомнения, он очень помог бы нам», – сказал Хави в интервью Sport.

Контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» заканчивается летом, и, по информации французских СМИ, стороны не планируют продлевать сотрудничество. Аргентинец и его окружение выбирают между вариантом вернуться в «Барселону», которая испытывает финансовые трудности, или отправиться в дальнее зарубежье (США, Саудовская Аравия), подписав солидный с точки зрения зарплаты контракт.