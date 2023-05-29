Артур Нигматуллин: у Гойло есть все качества, чтобы стать основным вратарём «Зенита»

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин поделился мнением о будущем своего коллеги Никиты Гойло, который после окончания текущего сезона перейдёт из нижегородской команды в «Зенит».
«Дай бог, чтобы Гойло закрепился в «Зените». Я только рад буду, честно. Никита — мой товарищ по команде, мы провели с ним полтора года, я буду за него переживать. У него есть все качества, чтобы стать основным вратарём «Зенита». Тем более у нас такая профессия — одну-две игры отыграл, покатило, и поехали дальше», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».
Контракт Гойло с сине-бело-голубыми рассчитан до 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,6 млн.
Гойло — воспитанник школы «Зенита», выступал за молодёжную команду петербуржцев и «Зенит-2». В сезоне-2020/2021 он играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», а с 2022 года выступал за «Пари Нижний Новгород». В текущем сезоне на счету Гойло 18 пропущенных мячей в 11 матчах.
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