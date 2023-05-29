Шелия: в Тбилиси меня ждут хинкалики! Из отпуска могу привезти четыре лишних килограмма

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, как проводит отпуск и как питается во время отдыха.

«У нас на Кавказе есть гречка, курица (смеётся). Если ты хочешь держать себя в форме, то это не проблема. Конечно, если ты хочешь шашлыки, то тут навалом ресторанов. Причём везде очень вкусно. Но я очень редко ем такую еду. В основном это бывает в тех случаях, когда я понимаю, что могу себе это позволить. В Тбилиси меня ждут хинкалики! В первую неделю отпуска я вообще ни о чём не думаю.

Дают ли отголоски отпуска о себе знать? Да, конечно. Но у меня теперь есть новая методика: я пью много воды, а с водой это усваивается быстрее, поэтому лично мне стало легче. Всё же в отпуске можно и нужно позволять себе немного отвлечься. Я не приезжаю с весом плюс семь-восемь килограммов. Максимум четыре могу привезти, но они потом быстро уходят», – цитирует Шелию Metaratings.ru.

Шелия всю карьеру провёл в российских клубах. На его счету 113 матчей в Российской Премьер-Лиге и 122 матча в Первой лиге.