Шелия: в Тбилиси меня ждут хинкалики! Из отпуска могу привезти четыре лишних килограмма

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, как проводит отпуск и как питается во время отдыха.
«У нас на Кавказе есть гречка, курица (смеётся). Если ты хочешь держать себя в форме, то это не проблема. Конечно, если ты хочешь шашлыки, то тут навалом ресторанов. Причём везде очень вкусно. Но я очень редко ем такую еду. В основном это бывает в тех случаях, когда я понимаю, что могу себе это позволить. В Тбилиси меня ждут хинкалики! В первую неделю отпуска я вообще ни о чём не думаю.
Дают ли отголоски отпуска о себе знать? Да, конечно. Но у меня теперь есть новая методика: я пью много воды, а с водой это усваивается быстрее, поэтому лично мне стало легче. Всё же в отпуске можно и нужно позволять себе немного отвлечься. Я не приезжаю с весом плюс семь-восемь килограммов. Максимум четыре могу привезти, но они потом быстро уходят», – цитирует Шелию Metaratings.ru.
Шелия всю карьеру провёл в российских клубах. На его счету 113 матчей в Российской Премьер-Лиге и 122 матча в Первой лиге.
- 29 мая 2023
-
22:05
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:39
-
21:28
-
21:24
-
21:18
-
21:11
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:34
-
20:30
-
20:28
-
20:24
-
20:21
-
20:13
-
20:05
-
20:02
-
19:59
-
19:55
-
19:48
-
19:47
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
19:25
-
19:24
-
19:17
-
19:15
-
19:14
-
19:00
-
18:59