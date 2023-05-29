Источник: Камано покинет «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Франсуа Камано близок к уходу из команды, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, зимой футболист мог продлить контракт с «Локомотивом» на год с повышением зарплаты с € 1,2 млн до € 1,6 млн. Агент гвинейского игрока Дамьен Ле Таллек потребовал у железнодорожников € 1 млн за пролонгацию договора без роста оклада. Руководство команды отказалось и отложило вопрос до лета.
Сообщается, что на данный момент боссы клуба не заинтересованы в продолжении сотрудничества с Камано.
В текущем сезоне на счету гвинейца 37 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами.
Контракт полузащитника с железнодорожниками действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
Ранее Камано заявлял, что намерен остаться в московском клубе.
- 29 мая 2023
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