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В матче юношеской сборной России и «Насьонала» был забит курьёзный автогол

В матче юношеской сборной России и «Насьонала» был забит курьёзный автогол
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Сегодня, 29 мая, состоялся второй матч сборной России до 17 лет на Кубке БРИКС: со счётом 7:0 была обыграна команда сверстников «Насьонал» (Сан-Паулу). Последний мяч в ворота бразильцев влетел после несогласованных действий полевого игрока и вратаря команды.

Сыгравший в обороне футболист «Насьонала» ударом запустил мяч вверх вблизи собственных ворот, а вратарь не смог поймать мяч, который, ударившись о газон, отскочил в ворота.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеоролик с автоголом:

Видео доступно в телеграм-канале молодёжных сборных России. Права на видео принадлежат РФС.

Напомним, Кубок БРИКС среди команд до 17 лет проводится в Сан-Паулу (Бразилия) с 27 мая по 2 июня. В первом матче турнира сборная России со счётом 2:0 переиграла «Фламенго» (Гуарульюс). В 3-м туре соперником юношеской сборной станут сверстники из «Коринтианса».

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