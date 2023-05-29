Статуя Марсело Гальярдо в Аргентине вызвала насмешки в интернете

Открытая накануне в Аргентине гигантская статуя легенды «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо спровоцировала насмешки среди фанатов из-за одной пикантной детали — преувеличенно большой выпуклости в области паха.

Восьмиметровая бронзовая статуя 47-летнего Гальярдо была установлена возле клубного стадиона «Ривер Плейт» «Монументаль» и открыта в минувшие выходные. После церемонии открытия статуя вызвала такой резонанс в обществе, что автору работы, Мерседес Саваль, пришлось дать комментарий. Оказывается, она намеренно задумала сделать заметной выпуклость в брюках тренера.

Фото: EPA/TASS

«Я слегка преувеличила эту часть, и это мой реверанс в сторону фанатов. Это ведь футбол, болельщики всегда просят игроков и тренера «показать яйца», то есть характер, волю к победе, и это было похоже на подсознательное послание через скульптуру. К счастью, Гальярдо не требовал у меня отчёта по поводу статуи, он позволил мне спокойно работать.

К тому же эта работа не будет выставляться в музеях, он стоит у футбольного стадиона. Кроме того, смотреть на неё будут преимущественно снизу, и тогда эта деталь не так впечатляет. Хотя на фотографиях и видео, бесспорно, она выглядит слишком внушительно. Во всяком случае, давайте помнить, что она и задумывалась ради юмора. Цель, кажется, достигнута», — приводит слова Саваль Infobae.

Отметим, что, помимо этой детали, статуя содержит несколько других «тайных» отсылок: знак бесконечности на медали, которая висит на шее тренера, лошадь на пряжке ремня как намёк на Наполеона, футболист на кубке Либертадорес одет в форму с поперечной полосой, как у «Ривер Плейт», и другие.

Гальярдо является самым успешным тренером в истории «Ривер Плейт», выиграв 14 титулов за восемь лет начиная с 2014 года, включая два Кубка Либертадорес.