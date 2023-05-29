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Шелия: кого круче обыграть — «Зенит» или «Спартак»? «Зенит» — лучшая команда, поэтому их

Шелия: кого круче обыграть — «Зенит» или «Спартак»? «Зенит» — лучшая команда, поэтому их
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия порассуждал о своём лучшем и худшем матче в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Лучший и худший матч сезона для меня? С «Локомотивом», «Зенитом» и «Спартаком» на выезде были хорошие игры. Однозначно игру с «Пари Нижний Новгород», где я поскользнулся, можно назвать худшей. Если нужно назвать одну лучшую, то давайте оставим игру со «Спартаком» «на ноль». Всё же для вратаря важно, чтобы он отыграл «на ноль». Хотя победа над «Зенитом» на «Газпром Арене» приятнее по ощущениям. Теперь надо определиться (смеётся).

Кого круче обыгрывать на выезде: «Спартак» или «Зенит»? Сейчас «Зенит» задаёт темп, «Зенит» – лучшая команда, и их обыграть на выезде сложнее», – приводит слова Шелии Metaratings.ru.

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