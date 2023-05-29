Силкин: «Локомотив» сделал замены, и команда побежала, а «Динамо» не хватило сил
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал итоги матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые уступили «Локомотиву» со счётом 2:4.
«Команде не хватило сил. «Локомотив» сделал замены, и команда побежала. Тогда «Динамо» стало ещё тяжелее. Это и стало ключевым моментом, который решил исход игры. «Локо» было проще настраиваться, а «Динамо» играет крайне нестабильно. Железнодорожники обезопасили себя от вылета, им было проще настраиваться на игру.
Проблемы в обороне «Динамо» есть, что там говорить. Игра получилась драматичная, мне понравилась, но я поражаюсь тому, сколько бело-голубые бьют пенальти. Такое ощущение, что с игры не забивают вообще», – приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».
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