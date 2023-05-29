Во всём виновата Ева. Итоги АПЛ. ХиТ#148

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!
Описание и тайм-коды:
00:09 — Привет, ликбез!
02:40 — «Сити»: лучшая версия себя?
11:52 — «Арсенал»: явный прогресс, но дальше…
19:05 — «МЮ»: плюсы и минусы тен Хага
26:37 — «Ньюкасл»: Хау и его сен-максимум
32:42 — «Ливерпуль»: контролируемое падение
41:46 — «Брайтон»: аккуратно! Очень много восторгов
47:13 — «Тоттенхэм»: а что вообще пошло не так?
57:23 — «Челси»: как Почеттино разгребать бардак?
01:09:22 — Остался «Эвертон», а не «Лестер», который забыл про трансферы
01:13:10 — Слёзы Терзича и увольнения в «Баварии»
01:25:19 — Итог по проекту «ПСЖ»
01:32:54 — «Милан» — в ЛЧ, а «Ювентус» в цирке
01:44:46 — Родриго — MVP, Акунья — зверь и адекватная замена Бензема
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Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём телеграм-канале
Кирилл показывает разобщённость «Челси» на примере драки
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