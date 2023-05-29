Защитник «Пари НН» Гоцук: счёт на табло в матче со «Спартаком» закономерен

Защитник футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук прокомментировал ход матча 29-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (0:0).
«В гостях со «Спартаком» всегда тяжело играть. Если в обычный день сыграть 0:0, то, может, это и нормально. Но мы боремся за выживание, так что небольшой осадочек остался. В конце у «Спартака» было два убойных момента, у нас был шанс. Наверное, счёт на табло закономерен. Это реальное отображение сил на поле.
Во втором тайме «Спартак» заставил прижаться к своим воротам. Там тактически мы не совсем правильно действовали, и москвичи за счёт более высокого мастерства придавили нас.
Нейтрализовали Промеса? Конечно, все знают, какой это футболист. Сегодня мы справились, сдержали его. У него почти не было опасных моментов», — приводит слова Гоцука «РБ Спорт».
Матч прошёл в Москве на «Открытие Банк Арене». «Спартак» больше времени владел мячом (75% — 25% в пользу красно-белых), однако по ударам в створ лучше был «Пари НН» (4 — 2 в пользу нижегородцев). Гоцук провёл на поле весь матч.
- 29 мая 2023
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