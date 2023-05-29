Голкипер «Ахмата» Шелия назвал лучших, по его мнению, футболистов РПЛ
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия назвал лучших, по его мнению, игроков Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
«Малком и Промес – непредсказуемые, это факт. Клаудиньо тоже очень умный, хитрый. Дзюба вернулся, против которого не очень-то приятно играть, Соболев. Но всё же Малком, Промес и Клаудиньо на другом уровне. От них на поле можно ожидать всё что угодно, Отмечу, наверное, ещё Кордобу. Он очень габаритный, быстрый и опасный нападающий. Если бы Дзюба играл весь сезон, думаю, я бы его включил в топ», – приводит слова Шелии Metaratings.ru.
В понедельник, 29 мая, РПЛ назвала номинантов на приз лучшему нападающему сезона. В финал голосования вышли форварды Фёдор Чалов (ЦСКА), Малком («Зенит») и Квинси Промес («Спартак»).
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